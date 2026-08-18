Cuando Dani Rovira hizo historia con su monólogo de su familia en la playa: "'Pal' agua no que hay que hacer seis horas y media de digestión"

Hay monólogos que se quedan grabados en la memoria colectiva de España y este es el caso del que hoy os traemos desde la hemeroteca de El Club de la Comedia. Así hablaba Dani Rovira de su madre, su colección de 'taperwés' y la mítica nevera azul.

Hay monólogos que acaban convertidos en patrimonio sentimental del humor español y el de Dani Rovira sobre los veranos en la playa ocupa un lugar privilegiado en esa categoría. En su paso por El Club de la Comedia, el malagueño transformó la sombrilla, la nevera azul, la crema solar y los táperes de comida en una sucesión de imágenes tan reconocibles que siguen arrancando carcajadas años después.

Rovira arranca el viaje reivindicando su tierra con humor: "Como la playa de donde yo vengo, que es la de Málaga, yo creo que no hay absolutamente nada". A partir de ahí dibuja un retrato costumbrista de aquellas playas abarrotadas en las que encontrar un hueco para la toalla era casi un deporte de riesgo y donde las madres clavaban la sombrilla "sin mirar a ninguno de los lados", con consecuencias surrealistas.

Pero el auténtico protagonista del monólogo aparece cuando llega la hora de comer. Primero entra en escena la mítica nevera azul, "abierta, cerrada, rota por la mitad, cogida con cinta aislante", que, según Rovira, era prácticamente la única homologada en España durante dos décadas. Después llega el momento estelar: la reivindicación del táper... o, mejor dicho, del inolvidable "taperwé". "Ahora somos todos muy modernos, muy anglosajones... Un táper es lo que hace 20 años era una puta fiambrera", resume antes de bromear con la supuesta evolución lingüística: "Fiambrera, fiambrera, fiambré, fiam... 'taperwé'".

El humorista convierte entonces la apertura de la nevera en una retransmisión deportiva. "Querido público, cojan sus butacas, abran sus vías respiratorias, relajen los esfínteres porque comienza el carrusel deportivo de la playa", anuncia antes de ir "cantando" el contenido de cada taperwé como si estuviera narrando una final de campeonato.

La degustación tampoco tiene desperdicio. Rovira recuerda aquellas ensaladas sin aliñar porque "eso es para ti", las legendarias lentejas servidas a pleno sol -"Málaga, tres de la tarde, la playa... eso estaba más seco que un gremlin bien educado"- y los filetes empanados "del tamaño de un nórdico de invierno" -y que Joselito, de un año, mastique con las encías-. Todo ello acompañado por la frase que marcó a varias generaciones cuando se pedía agua: "Es que si no te vas a llenar el estómago de agua".

El relato concluye con otra colección de estampas imborrables: las eternas seis horas y media de digestión, la crema solar aplicada "a garrafazos" y un factor de protección "534 ultra requetecontra UVA".

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