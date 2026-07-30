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"Parecía un vídeo lésbico en vez de una liberación": la reacción de Nuria Collado al taller de biodanza

Mar Segura intenta que las hermanas Collado conecten con sus emociones a través de una sesión de biodanza. Aunque Nuria reconoce que necesitaba liberar tensiones, el resultado acaba siendo muy distinto.

"Parecía un vídeo lésbico en vez de una liberación": la reacción de Nuria Collado al taller de biodanza

En su fin de semana en el cortijo de Mar Segura, las hermanas Collado participan en un taller de biodanza, una actividad basada en el movimiento y el contacto con otras personas para favorecer el bienestar emocional.

Mar Segura defiende la práctica y asegura que le ayuda a conectar consigo misma, mientras Nuria Collado afronta la experiencia con la esperanza de liberar emociones. "Tengo mucho dentro, me haría falta sacar la mitad de lo que soy yo para liberarme", reconoce antes de comenzar.

Sin embargo, el desarrollo de la sesión no es el que esperaba. "Yo quería sentir algo, alguna vibración que pudiera liberar, pero no...Parecía un vídeo lésbico en vez de una liberación", admite.

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