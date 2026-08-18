Así reacciona Mar Segura al romperse el vestido con las hermanas Collado minutos antes de su cena benéfica: "Ya me estoy mosqueando"

"Tanto repetir, tanto repetir, ya me estoy mosqueando", afirma enfadada Mar Segura después de rajarse el vestido que había decidido llevar a su cena benéfica delante de las hermanas Collado en Mujeres ricas.

Las hermanas Collado visitan El Ejido, en Almería, para acudir a la cena benéfica de Mar Segura en Mujeres ricas. Pero antes de la cena Rebeca y Nuria muestran a la anfitriona los looks que han elegido llevar al importante evento. "Oye, qué difícil elegir entre todos los vestidos que habéis traido", destaca Mar Segura a las hermanas, que aseguran que "es muy complicado".

Tras varios cambios de looks de las hermanas Collado y de Mar Segura, todas tienen elegidos y puestos sus espectaculares vestidos. Sin embargo, cuando ya creen que está todo controlado, surge un gran problema de última hora: Mar Segura se rasga el vestido que iba a llevar a su cena benéfica. "Tanto repetir, tanto repetir, ya me estoy mosqueando", asegura enfadada Segura mientras las hermanas Collado tratan de ayudarla y calmarla. Puedes ver el tenso momento en el vídeo principal de esta noticia.

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