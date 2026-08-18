La reacción del mecánico de 'La Iratxe' tras ver "el apaño" que tiene que hacer al 'Jayson Furia': "Parece un coche robado"

'La Iratxe' necesita hacerle un "apaño" a su coche para conseguir pasar la ITV, pero el estado de 'Jayson Furia' deja a Cándido, el mecánico, sin palabras. "Parece un coche robado", sentencia Cándido tras descubrir todos los desperfectos.

En Princesas de Barrio, 'La Iratxe' lleva su coche 'Jayson Furia' al taller de Cándido con la esperanza de conseguir que pase la ITV. El vehículo tiene varios problemas y la protagonista necesita que el mecánico le eche una mano para ponerlo a punto. "Se llama Jason Furia, pero no porque sea un maquinote, sino porque el pobre sufre golpes, que no tenga gasolina, todo... Es un furia", explica entre risas.

Uno de los principales problemas que tiene es que "no le funcionan las luces de freno". "Supuestamente todo me funciona, pero no se me encienden las luces del freno", asegura Iratxe.

Sin embargo, cuando Cándido comienza a revisar el vehículo, descubre que el problema va mucho más allá. La puerta solo se abre hasta cierto punto porque sufrió un golpe, las ventanillas no funcionan y una de ellas permanece sujeta con un destornillador para evitar que se baje. Además. la Iratxe explica que "no tiene radio porque teme que se la vuelvan a robar" si deja la ventanilla abierta. El coche tampoco tiene antena y los faros están quemados."Parece un coche robado", resume Cándido.

"Cuando salgo del barrio todo el mundo me mira. Cuando voy por los parkings de los centros comerciales escucho comentarios... Me da pena y vergüenza", reconoce Iratxe, que espera concoer el coste total de la reparación.

"En total con todos los arreglos son 1.780 euros", le comenta Cándido. "¡Pero si cobro 600 de paro y no tengo ahorros!", exclama entre risas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido