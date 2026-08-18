Cecilia Cano, tras el terremoto de Granada: "Ha tenido 0 kilómetros de profundidad, es tremendo"

La periodista relata el temor vivido durante el terremoto de Granada, cuyo epicentro se situó a "cero kilómetros de profundidad". Explica que la escasa profundidad hizo que el temblor se sintiera con una intensidad especialmente fuerte.

La periodista de laSexta Cecilia Cano se encontraba de vacaciones en Granada cuando este martes vivió en primera persona el nuevo terremoto que ha sacudido la provincia. El seísmo, de magnitud 4,6, tuvo su epicentro en Alhendín, el mismo municipio que el pasado sábado registró un terremoto de magnitud 5.

Cano se encontraba dentro de un gimnasio cuando comenzó el movimiento sísmico. "En mitad de la clase han empezado a temblar el suelo y el techo. Se han desatado los nervios, los gritos, la piel de gallina. La gente estaba desconcertada y no sabía qué hacer", ha relatado en Al Rojo Vivo.

La periodista ha explicado que se trata de un gimnasio de grandes dimensiones y que, pese a ser agosto, se encontraba bastante concurrido. "Aunque estamos en agosto, también están aquí", ha señalado.

Según su relato, los responsables del centro actuaron con calma y procedieron a desalojar el edificio. "Se ha procedido con la mayor de las calmas por parte de los entrenadores para desalojar el edificio y dejarnos aquí fuera", ha explicado.

El mayor sobresalto llegó al conocer la profundidad registrada por el Instituto Geográfico Nacional. "El susto fue tremendo y, según los datos, la profundidad, según el Instituto de Sismología, es algo que no habíamos vivido nunca: cero kilómetros de profundidad. Eso es tremendo. Un grandísimo susto", ha asegurado.

Cano ha explicado que, una vez evacuado el gimnasio, los presentes volvieron a sentir otro movimiento sísmico. "Unos minutos más tarde, cuando estábamos desalojados, hemos vuelto a notar cómo bajo nuestros pies temblaba el suelo con una intensidad tremenda, porque la profundidad es menor y por eso lo notamos más", ha relatado.

El nuevo terremoto, de magnitud 4,6, se registró este martes por la mañana y tuvo su epicentro en Alhendín, según el IGN. El mismo municipio había sido el epicentro del seísmo de magnitud 5 registrado el pasado sábado. Por el momento, no se han comunicado víctimas ni daños materiales de consideración.

Durante su conexión, Cano también ha recogido el testimonio de vecinos que permanecen preocupados por las grietas aparecidas en algunos edificios tras los últimos movimientos sísmicos. Según ha explicado, en el barrio de El Fardín se ha habilitado una oficina para que los residentes puedan comunicar los incidentes que hayan detectado en sus viviendas.

Más allá de los daños visibles, la periodista ha puesto el foco en otra consecuencia menos evidente de la sucesión de terremotos: el impacto psicológico sobre los vecinos. La incertidumbre y el miedo provocados por los continuos temblores están dejando también episodios de ansiedad entre quienes viven en las zonas afectadas.

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