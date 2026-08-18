La periodista de laSexta Cecilia Cano sufre el terremoto en Granada: "Me tiembla el pulso. Ha caído parte del falso techo"

Cecilia Cano relata en Al Rojo Vivo el momento de tensión que vivió durante el nuevo seísmo en Granada, cuando los falsos techos de un gimnasio comenzaron a moverse y caer, obligando a desalojar el edificio.

La tierra vuelve a temblar en Granada. Apenas unos días después del terremoto de magnitud 5 registrado en la madrugada del pasado sábado, que se sintió en distintos puntos de Andalucía e incluso en Madrid, un nuevo seísmo ha vuelto a sacudir este martes la provincia.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que el movimiento sísmico se registró a las 10:37 horas de este martes, 18 de agosto.

El temblor se ha vivido con especial preocupación en algunos puntos de Granada. En Al Rojo Vivo, la periodista de laSexta Cecilia Cano ha contado en directo cómo experimentó el seísmo mientras se encontraba en un gimnasio.

"Con el susto en el cuerpo, la piel de gallina. Estábamos tomando clases en un gimnasio y este edificio tiene una estructura de falsos techos. Hoy han empezado a moverse y a caerse y nos han desalojado por completo", ha relatado.

La periodista ha explicado que el movimiento fue claramente perceptible y que la situación generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el interior del edificio.

"Me tiembla el móvil porque me tiembla el pulso", ha señalado durante su conexión.

Cecilia Cano también ha destacado que el temor aumentó al producirse una segunda réplica poco después del primer movimiento. "Lo peor no es el seísmo, sino que ha habido una segunda réplica, pero lo hemos notado bajo nuestros pies", ha explicado.