Así es la espectacular mansión de Natasha Romanov en Marbella que enseña en Mujeres ricas

En su vídeo de presentación en Mujeres ricas, Natasha Romanov enseña su espectacular mansión en Marbella.

Natasha Romanov se presenta en este vídeo de Mujeres ricas, donde, además, enseña su espectacular casa en Marbella, donde la socialité lleva viviendo dos años en el momento de la entrevista. "Estoy casada, tengo 39 años y tengo dos hijos maravillosos", explica Romanov en el vídeo, donde destaca que "gusta la vida" y realiza una reflexión: "La gente trabaja para comer, para vivir, para comprar cosas... eso nunca lo he pensado en mi vida, tengo un hogar feliz sin esos problemas".

Además, la socialité explica que está muy unida a su hermana Julia, "es una Paris Hilton pero morena" y a su perra, Rusa, que aparece con el pelo "rosa". Algo que no gusta nada a Romanov: "La semana pasada estaba naranja y ahora, rosa, muchas gracias, Julia. Por otro lado, la socialité afirma que "normalmente, la gente piensa que la crisis es el momento en el que la gente va a perder dinero, pero no": "Es el tiempo para ganar dinero".

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