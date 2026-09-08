Ana Morgade carga contra los anglicismos en su monólogo: "Se nos está yendo de las manos"

Ana Morgade se ríe de la moda de convertir cualquier palabra en un anglicismo para hacerla parecer más moderna. En 'El Club de la Comedia', la humorista pone el foco en profesiones, el 'balconing' y los 'runners'.

"Se nos está yendo de las manos el tema de inventarnos palabras para cosas que ya existían antes". Así comienza Ana Morgade este monólogo de 'El Club de la Comedia', en el que la humorista se ríe de la moda de cambiarle el nombre a todo para que parezca más moderno. Morgade pone como ejemplo a quienes cambian el nombre de su profesión para darle más categoría. "Está haciendo lo mismo, pero ahora parece que mola más", ironiza.

Para demostrarlo, recuerda una situación en un bar. "Se me acercó el tío con la pajarita, la camisa blanca... y claro, le digo: 'Jefe, una caña cuando puedas'", a lo que el chico le respondió: "No, perdona, de jefe nada. Yo soy Assistant Manager of Integrated Development. ¿Qué te pongo?". "De entrada, nerviosa, colega", le contestó Morgade.

El monólogo continúa con una crítica al llamado "efecto spanglish", responsable de crear "un montón de palabras nuevas que son completamente innecesarias". "Por ejemplo, la palabra 'balconing'. ¿Por qué se ha inventado esa mierda si teníamos uno que le iba estupendamente, que se llama 'eres muy tonto'?", sentencia entre risas.

Pero si hay un anglicismo que especialmente le saca de quicio, ese es el de los 'runners'. "¿Por qué runner? Se llamaba footing, ¡igual estamos siendo poco precisos con este deporte tan complejo que consiste en correr, ¿sabes?", ironiza.

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