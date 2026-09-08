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Alfonso Arús, impactado con el look de Cardi B: "Lleva el abrigo del pelo para tapar y el culo descubierto"

Cardi B ha presentado su bolso Hermès y lo ha hecho con un impactante look del que Alfonso Arús no da crédito.

Alfonso Arús, impactado con el look 'trasero' de Cardi B: "Lleva el abrigo del pelo para tapar y el culo descubierto"

Cardi B ha mostrado emocionada su Hermès número 25. "La artista lo ha presentado muy orgullosa", destaca Tatiana Arús, que confiesa que "lo mejor es la campaña publicitaria de después". Y es que la colaboradora de Aruser@s reconoce que se ha quedado "ojiplática al ver el look total". "Al final no sé qué llama más la atención, si el bolso o su look", reconoce Tatiana Arús al ver cómo la parte trasera del mono de la cantante deja muy poco a la imaginación. Alfonso Arús, alucinado, destaca que "es fresquito": "Lleva el abrigo del pelo para tapar y el culo descubierto".

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