¿Caminas rápido? La psicología revela qué dice de tu personalidad: "Mucha energía y determinación"

Si vas por la calle a toda velocidad mientras tus amigos luchan por seguirte, quizá no tengas prisa: según la colaboradora de Aruser@s Paula Silvestre, tu forma de caminar podría revelar cómo afrontas la vida.

Si eres de los que avanzan por la calle a velocidad de crucero mientras el resto del grupo intenta no perderte de vista, quizá la explicación esté en tu personalidad. La colaboradora Paula Silvestre ha llevado al plató de 'Aruser@s' una curiosa teoría basada en la psicología. "Los que caminan rápido no lo hacen porque tengan prisa, sino por su forma de afrontar la vida", explica la tertuliana. Según esta interpretación, quienes van siempre con el acelerador pisado suelen ser personas con "mucha energía, determinación y objetivos claros".

"Son personas activas y con una fuerte necesidad de aprovechar el tiempo aunque realmente no tengan nada que hacer después", señala la colaboradora. Además, apunta que esta velocidad puede estar relacionada con una mayor "impaciencia y con una forma de canalizar el estrés".

Una teoría que parece haber encontrado rápidamente a sus representantes en el plató. "A veces vas por la calle y quieres matar al de delante porque va a paso lento", confiesa Alba Sánchez. Una situación que, probablemente, haya experimentado cualquiera que haya tenido que caminar junto a alguien que avanza a ritmo de paseo turístico. Alfonso Arús, sin embargo, pone algo de orden en esta guerra de velocidades: "Hay más gente que va demasiado despacio que gente que va demasiado deprisa", asegura.

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