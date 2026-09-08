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Aitana sorprende al visitar a una fan que está hospitalizada en Barcelona

Coincidiendo con sus cuatro conciertos en Barcelona, Aitana ha sorprendido a una fan hospitalizada en el Sant Joan de Déu.

Aitana sorprende al visitar a una fan que está hospitalizada en Barcelona

Aitana ha visitado a una fan hospitalizada en Sant Joan de Déu coincidiendo con sus cuatro conciertos en Barcelona. "Es un bonito gesto que esperemos que llegue a más niños que son fans de Aitana y que están hospitalizados, destaca Tatiana Arús.

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