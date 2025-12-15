Ahora

Tania Sánchez: "Si Salomé Pradas decidió esperar a Mazón, también es su responsabilidad"

Salomé Pradas comparece en la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso, pero se niega a responder preguntas al estar implicada en la causa judicial. Expertos recuerdan que las comisiones analizan responsabilidades políticas, no judiciales.

Salomé Pradas ha asistido hoy a la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana comenzó su intervención asegurando que no respondería a ninguna pregunta de los diputados por estar en calidad de investigada en la causa judicial de la jueza de Catarroja.

"Las comisiones de investigación, que es lo relevante de esta cuestión, son complejas cuando hay un procedimiento judicial en marcha", comenta Tania Sánchez en Más Vale Tarde. Asimismo, recuerda que el papel de las comisiones es "analizar las responsabilidades políticas sobre asuntos de interés".

Sobre la comparecencia de Salomé Pradas, la colaboradora opina que la exconsellera "tiene toda la responsabilidad política" y que, llegado el caso y si se demuestra que Pradas el día de la DANA "decidió esperar a Carlos Mazón" para tomar decisiones en el CEOPI, continúa siendo "su responsabilidad".

