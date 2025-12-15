Irene Dorta, sobre los 13.000 euros que habría pagado Alvise a Vito Quiles durante su gira: "Sabemos que hay más pagos"

Más Vale Tarde habla con Irene Dorta, periodista de 'El País', que hoy publica que Alvise Pérez habría pagado 13.000 euros a Vito Quiles por su gira por las universidades, cuando el agitador había asegurado que no le financiaba ningún político.

Según 'El País', la gira del agitador Vito Quiles por las universidades, que según él era altruista y no estaba financiada por partidos políticos, estaba pagada por Alvise Pérez, al que Quiles le habría emitido una factura de 13.140 euros.

Más Vale Tarde lo analiza con Irene Dorta, periodista de 'El País', que en el vídeo sobre estas líneas explica que el propio Vito Quiles les habría asegurado que esa factura era "por unos trabajos para una empresa de inteligencia artificial, pero que el pagador real era Alvise".

Dorta afirma que "sabemos que hay más pagos que todavía no podemos desvelar" y que "la relación contractual entre ambos es más extensa".

La periodista incide en las contradicciones del agitador, que llegó a negar estar financiado por partidos políticos y "ha dicho que no literalmente a Alvise". Sin embargo, apunta, "la realidad es que sí y que el propio Vito Quiles habría pedido esta financiación para poder sufragar la seguridad en toda esa gira por las universidades".

Ese dinero, indica, habría servido para pagar los viajes y los escoltas y destaca que "Vito Quiles no nos ha desmentido, por lo que asumimos que él sabe que esto es así".

