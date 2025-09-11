Zaida Cantera, tras el asesinato del aliado de Trump: "La extrema derecha se mueve muy bien en el caos"

Por su parte, la exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha sostenido que la extrema derecha "genera inseguridad ciudadana".

Zaida Cantera ha asegurado este jueves en Más Vale Tarde que "la extrema derecha se mueve muy bien en el caos" tras analizar el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump.

El también influencer, de 31 años, fue disparado en el cuello en un evento en la Universidad del Valle de Utah y después, falleció. En este contexto, se ha hablado de la extrema derecha y el líder estadounidense ha apuntado a la extrema izquierda.

"Ellos aparecen como libertadores y como los héroes que garantizan la seguridad. Por eso, Donald Trump o Santiago Abascal, enseguida lanzan los bulos porque en el mundo de la desinformación contrarrestar un bulo cuesta mucho más que mantenerlo".