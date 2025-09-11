Iñaki López, sobre Charlie Kirk: "Es absolutamente execrable su asesinato, pero poco bueno se puede decir de él"

"Estaba en contra de negros, judíos, homosexuales, migrantes... de lo único que estaba a favor era del derecho a portar armas", apunta Iñaki López en este vídeo donde, junto a Zaida Cantera, analizan el perfil del activista ultra Charlie Kirk.

Más Vale Tarde analiza el asesinato del activista ultra Charlie Kirk, que se ha producido en Utah, un estado donde, apunta Zaida Cantera, "los tiroteos no son frecuentes".

Sin embargo, apunta que en Estados Unidos hay más de 400 millones de armas en posesión de estadounidenses y que, solo en el último años, ha habido más de 8.000 muertos y 12.000 heridos por arma de fuego.

Cantera, que en primer lugar señala que la ideología de Kirk "no justifica la violencia", explica que este activista trumpista era un supremacista blanco que "en sus inicios estaba ligado al Ku Klux Klan" y que incluso se mostró en contra de conmemorar el día del fin de la esclavitud: "Tenía un rasgo fascista muy notable", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

"Estaba en contra de negros, judíos, homosexuales, migrantes... de lo único que estaba a favor era del derecho a portar armas", comenta Iñaki López, que añade que "es absolutamente execrable y lamentable el asesinato de esta persona, pero poco bueno se puede decir de él".