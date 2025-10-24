Ahora

Por el bienestar animal

Málaga pone fin a los coches de caballos e indemniza a los propietarios

Los detalles Por las calles de Málaga ya no pasean los coches de caballos. El Ayuntamiento ha decidido revocar las 25 licencias que quedaban e indemnizar a sus propietarios.

Imagen de archivo de coches de caballo.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Málaga ha puesto fin a los coches de caballos. El Ayuntamiento ha decidido revocar las 25 licencias que quedaban e indemnizar a sus propietarios. Una medida que han tomado por el bienestar de los animales.

Ahora, la pregunta es qué harán otras ciudades en las que todavía circulan este tipo de carruajes. En Sevilla todavía quedan 97 licencias; en Córdoba 42; y en Jerez, 14.

Quienes las trabajan mantienen que los animales están bien tratados. "Si le pasa algo al caballo, al que le duele es al dueño", señala uno de estos cocheros. Otro, asegura que los tratan como "si fuesen sus críos".

Sin embargo, en verano es habitual ver imágenes de caballos desmayados, tirados en el suelo debido a las horas de sol a las que están expuestos. "Están con alerta amarilla y naranja durante el verano. Esas condiciones para los animales son horribles, se les ve sofocados", explica Javier Luna, coordinador de PACMA en Córdoba.

Por eso, quienes apuestan por eliminar las calesas proponen dos modelos: eliminarlas del todo o comprar las licencias.

Javier Luna defiende que los propietarios de los coches de caballos reciban el dinero que corresponda por sus licencias, para que les sirva para "iniciar cualquier otro proyecto de su vida". De esta forma, pretenden conseguir que tanto ellos como los caballos tengan opción a una nueva vida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU impone sanciones financieras a Gustavo Petro tras acusarlo de ser un "líder del narcotráfico"
  2. Hamás deja el poder en la Franja de Gaza: acuerda traspasar el Gobierno a un comité palestino tecnócrata
  3. La princesa Leonor realiza su discurso más político saliendo en defensa de la migración: "Democracia frente a la intolerancia"
  4. Pruebas que aparecen y desaparecen e informes dobles: las denuncias que ahondan la crisis de los cribados
  5. El rugido del gato: Milei llega con su motosierra gripada a las elecciones legislativas de Argentina
  6. Equipo de Investigación destapa el negocio que promete la inmortalidad, en el que se invierten miles de euros buscando la eterna juventud