Málaga pone fin a los coches de caballos e indemniza a los propietarios

Los detalles Por las calles de Málaga ya no pasean los coches de caballos. El Ayuntamiento ha decidido revocar las 25 licencias que quedaban e indemnizar a sus propietarios.

Málaga ha puesto fin a los coches de caballos. El Ayuntamiento ha decidido revocar las 25 licencias que quedaban e indemnizar a sus propietarios. Una medida que han tomado por el bienestar de los animales.

Ahora, la pregunta es qué harán otras ciudades en las que todavía circulan este tipo de carruajes. En Sevilla todavía quedan 97 licencias; en Córdoba 42; y en Jerez, 14.

Quienes las trabajan mantienen que los animales están bien tratados. "Si le pasa algo al caballo, al que le duele es al dueño", señala uno de estos cocheros. Otro, asegura que los tratan como "si fuesen sus críos".

Sin embargo, en verano es habitual ver imágenes de caballos desmayados, tirados en el suelo debido a las horas de sol a las que están expuestos. "Están con alerta amarilla y naranja durante el verano. Esas condiciones para los animales son horribles, se les ve sofocados", explica Javier Luna, coordinador de PACMA en Córdoba.

Por eso, quienes apuestan por eliminar las calesas proponen dos modelos: eliminarlas del todo o comprar las licencias.

Javier Luna defiende que los propietarios de los coches de caballos reciban el dinero que corresponda por sus licencias, para que les sirva para "iniciar cualquier otro proyecto de su vida". De esta forma, pretenden conseguir que tanto ellos como los caballos tengan opción a una nueva vida.

