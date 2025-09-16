Wyoming, tajante con Feijóo : "Si yo fuera responsable del Partido Popular, Serrano estaba cesado hoy"

Más Vale Tarde conecta en directo con El Gran Wyoming para analizar las polémicas declaraciones que dio Alfonso Serrano sobre la manifestación que frenó la última etapa de La Vuelta a España en Madrid, ante los micrófonos de El Intermedio.

En el último programa de El Intermedio, Andrea Ropero acudió al desayuno informativo organizado por José Luis Martínez-Almeida junto con Alberto Núñez Feijóo. Una vez allí, Ropero entrevistó a Alfonso Serrano, quien llegó a calificar como "auténtica gentuza" a los manifestantes propalestinos que frenaron el final de La Vuelta España en Madrid.

Serrano también puso en duda las cifras de asistencia, que hablaban de 100.000 manifestantes según los datos aportados por la delegación de Gobierno: "Eso es mentira, por mucho que lo diga la izquierda y El Intermedio".

En Más Vale Tarde conectaron en directo con El Gran Wyoming para conocer su opinión sobre las declaraciones del popular. "¿Notas algún tipo de incomodidad en el Partido Popular a la hora de afrontar el genocidio en Gaza?", le preguntó Iñaki López, tras comunicarle que Isabel Díaz Ayuso había comparado lo ocurrido en La Vuelta con el asedio a Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes.

"Lo que noto es una sumisión provocada por el terror. El propio señor Feijóo, cada vez que habla esta señora (Isabel Díaz Ayuso), tiembla y no sabe qué hacer. De hecho, ha tardado meses, pero ha colocado en Internet lo de 'me gusta la fruta', es decir, 'yo también llamo hijo de p**** al presidente del Gobierno'. Hasta ahora se había cortado, pero viendo que esto parece que le rinde algún tipo de beneficio, él se apunta... va a rebufo", criticó el presentador de El Intermedio.

Asimismo, Wyoming quiso mandar un consejo al líder popular: "Si yo fuera responsable del Partido Popular, Serrano estaba cesado hoy… de Isabel Díaz Ayuso mejor no opino".