Iñaki López, al ver a Robert Redford a través de los años: "Ruego que el día de mi deceso no me hagáis esta putada"

Tras la muerte del actor, las redes sociales se han llenado de vídeos y fotografías para homenajear a Redford, recordando sus papeles más destacados y mostrando su evolución física, año tras año.

Robert Redford ha fallecido este martes a los 89 años de edad en su casa de Utah. El actor, celebre gracias a sus papeles en 'Memorias de África', 'El golpe' o 'Todos los hombres del presidente', ha muerto mientras dormía según ha comunicado el medio estadounidense 'The New York Times'.

Luis Sanabria explica que la última actuación del actor fue en 2017 en la película 'Nosotros en la noche'. El periodista indica que el actor era un gran defensor de la naturaleza, algo incompatible con el actual presidente de los EEUU, Donald Trump. Este fue descrito por el actor como "un tipo dictatorial".

Las redes sociales se han llenado de imágenes y vídeos para homenajear la carrera del actor y director. Un ejemplo de ello es un vídeo publicado en las redes, presentado por Sanabria, en el que se puede ver breves fragmentos de algunas películas en las que participó el actor a lo largo de su carrera en las que se detalla el año de estreno del film y la edad del Redford. "De fondo escuchamos todos la fascinante banda sonora de 'El Golpe'", añade el periodista.

"Para mí estaba guapo incluso de mayor", comenta Cristina Pardo, "me parece que tenía una belleza que era apabullante". "Imposible entender que no le dieran un Oscar por 'Las aventuras de Jeremiah Johnson'", comenta Ramoncín. "Esto que estamos haciendo no lo aguanta cualquiera", afirma Iñaki López tras ver el carrusel de vídeo, "a mí no me lo hagáis, el día de mi deceso no me hagáis esta putada".