Wyoming aplaude las protestas propalestinas que frenaron La Vuelta: "Un genocidio no se para sin hacer ruido"

El Gran Wyoming dedicó su monólogo en El Intermedio a las protestas que marcaron la última etapa de La Vuelta en Madrid. El presentador defendió las movilizaciones contra la participación del equipo israelí.

El Gran Wyoming dedicó el monólogo de la noche a lo ocurrido en la etapa final de La Vuelta a España: "Ayer varias decenas de miles de personas se acordaron de Gaza en las calles de Madrid, se acordaron de Gaza y, ya que estaban de toda la familia de Netanyahu".

"Las movilizaciones contra la participación del equipo de Israel en La Vuelta cumplieron su objetivo: hacer saber al mundo entero que la propaganda de un gobierno genocida no es bienvenida en nuestro país, ni debería serlo en ningún otro lugar que respete los derechos y la dignidad humana", reflexionó el presentador.

Asimismo, Wyoming criticó a quienes defienden que 'hay que separar la política del deporte' o que 'se puede protestar sin molestar': "Me temo que no, un genocidio no se para sin hacer ruido", sentenció.

"Los españoles hemos cumplido con nuestro deber y ahora solo queda esperar a que el ejemplo prenda en otros países… que lo que vimos ayer en Madrid no sea el final de nada, sino el primer paso de algo mucho más grande", pidió Wyoming.

El presentador recordó también que, hace tan solo 16 días, eran pocos los que "se atrevieron a alzar la voz contra Israel" y recalcó la importancia de seguir movilizándose: "No hay que parar hasta que seamos millones los que digamos ¡No a la masacre en Gaza!".

Finalmente, cerró con una metáfora sobre el cambio social: "Igual que toda hoguera comienza con una chispa pequeña, todo cambio social comienza con un pequeño gesto. Y una mayoría de españoles hemos comenzado dedicando al Gobierno de Netanyahu este gesto". Acto seguido, Wyoming dedicó una peineta al presidente israelí.