Wyoming exige a Serrano que se disculpe con los manifestantes: "Un cargo público jamás debe llamar gentuza a los ciudadanos"

El presentador de El Intermedio reflexiona sobre alguna de las medidas llevadas a cabo como protesta contra el genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza. "No entiendo por qué todo va pasito a pasito", afirma.

El Gran Wyoming se ha mostrado muy crítico en Más Vale Tarde con las afirmaciones de Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, en las que calificaba a las personas que se manifestaron en contra del genocidio en Gaza como "gentuza". El popular respondía así a Andrea Ropero en un reportaje emitido este lunes en El Intermedio.

Iñaki López, por su parte, señala que no sabe qué está pasando para que "cualquier medida contra el genocidio tenga que ser arrastrando los pies". Como expone el presentador de Más Vale Tarde, "la UE todavía no ha aprobado poner fin a un convenio de cooperación económica con Israel". Además, también indica que el Gobierno español no ha llevado a cabo el embargo de armas prometido. "Este país sigue teniendo contratos militares con Israel", añade.

Wyoming indica, por su parte, como el gobierno de Netanyahu ha insultado a Pedro Sánchez, calificándolo de "corrupto" o "antisemita". "¿Por qué los diplomáticos se permiten ese lujo?", se pregunta. "Todo lo que está ocurriendo es inadmisible", añade. El presentador expone que España no debería participar en ningún tipo de evento mientras participe Israel.

"Estoy contigo en que no entiendo por qué todo va pasito a pasito", responde a López, "y cuál ese poder que tiene Netanyahu para doblegar a países soberanos". El presentador concluye pidiendo al Alfonso Serrano que pida disculpas por llamar a los ciudadanos "gentuza". "Un cargo público jamás debe llamar gentuza a ciudadanos de este país", expone.