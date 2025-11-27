Cristina Pardo, sobre la entrevista de Koldo: "¿En qué momento ha pensado que era buena idea meter a Ábalos y Ángel Víctor Torres?"

El exasesor de José Luis Ábalos ha concedido una entrevista a 'Okdiario' en la que, tras ser preguntado por Eduardo Inda, director de dicho medio, se ha sincerado sobre por quién pondría la mano en el fuego.

Koldo García ha concedido una entrevista para el medio 'Okdiario' antes de entrar en prisión. El exasesor de José Luis Ábalos, que también ha ingresado en prisión, "ha hecho una serie de acusaciones tremendas con respecto a la financiación de las campañas primarias de Pedro Sánchez en el 2017", expone Iñaki López.

Eduardo Inda, director de dicho medio, le ha preguntado si pondría la mano en el fuego por varias personas. El periodista le ha preguntado por Pedro Sánchez y este ha respondido que no, aunque "antes sí". La misma respuesta han obtenido Fernando Grande-Marlaska o Francina Armengol.

En cambio, ha respondido que sí que la pondría por José Luis Ábalos o Ángel Víctor Torres. Inda también le ha preguntado por José Luis Rodríguez Zapatero y Koldo ha dicho que tampoco la pondría por él.

"¿En qué momento habrá pensado Koldo García que era buena idea meter en el mismo saco a Ábalos y a Ángel Víctor Torres?", se pregunta Cristina Pardo. "Esto tiene un formato", concluye Iñaki.

