Una voluntaria que estuvo en el colegio derrumbado en Massanassa: "Nadie nos avisó, no había vallas ni carteles"

El pasado domingo, el derrumbe del colegio Lluís Vives de Massanassa provocó la muerte de un empleado de Tragsa que trabajaba en la limpieza del centro. Estas tareas de limpieza se estaban llevando a cabo pese a que el centro estaba señalado como edificio que había que derrumbar desde la semana posterior a la DANA.

Virginia Esteban, una de las voluntarias que ha colaborado durante esta semana en la limpieza de Massanassa, estuvo en ese colegio días antes del derrumbe, y relata en Más Vale Tarde que nadie les advirtió del peligro.

"No había vallas ni carteles de advertencia, la valla que hay ahora tapando esa entrada no estaba, nosotros entramos libremente y nadie nos avisó", denuncia.

Además, asegura que permitir el paso a ese colegio fue una negligencia por parte de la Generalitat Valenciana: "No entiendo cómo dejan que haya gente ahí dentro si desde el día 7 se sabe que había riesgo de derrumbe".

"Yo he ido a ayudar y he estado en un sitio en el que corría riesgo mi vida, y si encima se iba a derrumbar, no entiendo qué hacíamos ahí limpiando", concluye Virginia Esteban.