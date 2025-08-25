Mayte Alcaraz: "Me cansa escuchar que los que votan al PP, o a Díaz Ayuso, poco menos que les falta un hervor"

La periodista analiza la última polémica del Gobierno de la Comunidad de Madrid: la contratación de Gloria Estefan para el festival de la Hispanidad. Su actuación tendría un coste de casi medio millón de euros.

La pasada semana se anunciaba que Gloria Estefan iba a dar un concierto dentro del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid. Su contratación tiene un coste de 484.000 euros, algo que ha generado una gran polémica. Algunos señalan que esto sería un movimiento para captar el voto latino.

Mayte Alcaraz manifiesta que le da "pudor creer que los latinos van a votar a Isabel Díaz Ayuso por que les traiga a Gloria Estefan". "Es perder el respeto al criterio de los latinos", añade. La periodista considera que las personas latinas, que viven en la Comunidad de Madrid, "ser regirán por otro tipo de factores para darle las mayorías absolutas que está teniendo".

"Me cansa bastante escuchar que los que votan al Partido Popular, o a la señora Díaz Ayuso, poco menos que les falta un hervor", añade. "Pues no", afirma, "igual hay criterios más importantes que el que cante Gloria Estefan".

Antonio Maestre replica que las personas que votan a Ayuso lo hacen "con unas razones profundas, fundamentadas y fundadas porque sus intereses creen que los defiende mejor Ayuso". El periodista indica que muchas personas de América Latina que se han trasladado a Madrid "son de grandes rentas". "Hay muchos latinos que no tienen grandes rentas y no viven en el barrio de Salamanca", responde Alcaraz.