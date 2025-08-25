El experto forestal Paco Castañares estalla contra el PP por los incendios: "Que se entere Feijóo, no es un problema de pirómanos"

El exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de Extremadura carga contra Alberto Núñez Feijóo tras asegurar que la ola de incendios se debe a la mano del hombre y proponer crear un "registro nacional de pirómanos".

La ola de incendios que ha quemado más de 400.000 hectáreas en España en lo que va de agosto está trayendo un sinfín de reacciones políticas. Una de las más sonadas ha sido la del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que los pirómanos están detrás de la mayor parte de los incendios.

Para evitar que se repita la situación, el presidente del PP ha propuesto crear un "registro nacional de pirómanos condenados" para obligarles a utilizar pulseras telemáticas de localización.

Sin embargo, Paco Castañares, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y experto forestal, asegura que la propuesta del líder del PP es "una estupidez": "Cada vez que hay un incendio habla de pirómanos sin tener ni idea de lo que dice".

De hecho, Castañares ha puesto el foco en la negligente gestión y prevención de incendios que hacen algunas comunidades autónomas, especialmente Castilla y León.

"Que se entere Feijóo de que no es un problema de pirómanos, es un problema de gestión forestal", ha concluido Paco Castañares en Más Vale Tarde.