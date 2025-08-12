Así se puede preparar un helado exprés de plátano y frutos rojos (si no tienes heladera)

Pablo Ojeda nos trae al plató de Más Vale Tarde una receta perfecta de helado saludable y delicioso para combatir el calor. Que sí, que las ensaladas también son perfectas, ¿pero a quién no le apetece un helado en pleno verano?

Una buena ensalada fresquita es una opción perfecta para combatir el calor. Pero cuando al cuerpo le apetece helado... no hay ensalada que se ponga por delante. En estos casos, para combatir el calor pero hacerlo de manera sana, siempre hay opciones: hay multitud de recetas para elaborar helados sanísimos y deliciosos gracias a la gran variedad de frutas disponibles en nuestros mercados.

Si te apetece un helado y no tienes heladera en casa, no desesperes: puedes hacerlo. Si tienes los ingredientes preparados en el congelador, mejor que mejor, pero si no, que sepas que en pocas horas puedes prepararte un delicioso helado exprés a base de frutas y yogur (o bebida o yogur vegetal, según consideres) que te hará pasar un momento de calma entre el caos del calor. Si ya tienes los ingredientes listos, es cuestión de pocos minutos tener el helado listo. ¡Nos ponemos manos a la obra con Pablo Ojeda!

Ingredientes

2 plátanos congelados

1 taza de frutos rojos congelados

1 bebida vegetal o 1 yogur

Paso a paso para hacer un helado exprés

Lo cierto es que pocos pasos hay que dar para poder preparar este rico postre (o desayuno, o merienda, o tentempié para cualquier momento del día). Porque al tener los ingredientes congelados, no hay mucho más que mezclarlos.

Para preparar este helado, mezclamos todos los ingredientes en un vaso batidora y se sirve bien frío. Se puede tirar de virutas de chocolate o de frutos secos picados para decorar y darle un toque a nuestro helado. ¿Qué hay más sencillo que esto?

Eso sí, hay que tener los ingredientes congelados, porque sí, quizás los frutos rojos sean más sencillos de conseguir en un supermercado ya congelados, pero los plátanos... quizás sea más complicado.

¿Cuánto tiempo necesita un plátano para estar congelado?

Las razones para congelar plátanos son diferentes. Una puede ser, precisamente, tener este ingrediente listo cuando queramos preparar helado exprés, pero también es una manera de aprovechar esta fruta cuando ya está bastante madura y sabemos que no la vamos a consumir en el corto plazo.

En el congelador, los plátanos pueden aguantar hasta 3 meses, por lo que se pueden dejar preparados para tenerlos listos de cara al resto del verano. Pero si los guardas para poder hacerte un helado, ten en cuenta el tamaño de tu vaso batidora: lo mejor, en este caso, es congelarlos en trozos tirando a pequeños, sin que sean muy pequeños, y esparcidos sobre una superficie plana para que no se peguen entre sí.

Lo bueno es que si el plátano se mete en el congelador en trozos pequeños, tarda menos tiempo en llegar al punto de congelación. En trocitos, el plátano podría estar congelado en unas tres horas.

Qué frutos rojos usar para un helado

En muchos supermercados e hipermercados, es fácil encontrar mezclas de frutos rojos ya congelados. Estos suelen incluir fresas, grosellas, frambuesas, moras o arándanos, por ejemplo. Por lo general, los frutos rojos tienen muchos beneficios, por eso se recomienda incluirlos en la dieta frecuentemente.

Otra opción es, como con el plátano, dejarlos listos en el congelador para tener a mano de cara a cualquier otra receta. Puedes congelarlos mezclados o por separado, en pequeñas porciones, para poder tirar de un solo ingrediente o juntarlos para alguna receta. Entre los frutos rojos (o también conocidos como frutas del bosque) están las siguientes posibilidades: