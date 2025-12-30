El cirujano acusado de violar a una paciente se defiende con excusas denigrantes: "Debajo del pijama llevaba su ropa interior y medias"

El contexto El atestado policial explica los detalles de la supuesta agresión del doctor, que habría violado a la joven cuando estaba sedada: "Mientras extrae la grasa, hace movimientos oscilantes para delante y para atrás".

El cirujano acusado de violar a una paciente durante una operación en Molina de Segura, Murcia, ha declarado ante la jueza que no cometió la agresión. Afirmó que nunca se desnudó ni tocó a la paciente de forma inapropiada, justificando que sus pantalones estaban en el suelo porque le quedaban grandes. Además, argumentó que la bata y las medias de compresión impedían cualquier acto sexual. También defendió que los movimientos que realizó eran parte del procedimiento quirúrgico. Pese a sus explicaciones, la jueza no creyó su versión y el médico continuará en prisión provisional.

"Que no violó a la paciente. Que en ningún momento se sacó el miembro. Que sus manos estuvieron en todo momento al aire". Es lo que consta de la declaración ante la jueza de Molina de Segura (Murcia) del cirujano que está en prisión provisional acusado de violar presuntamente a una paciente cuando estaba anestesiada y sometiéndose a una intervención quirúrgica.

En una declaración, a la que ha tenido acceso laSexta y en la que solo ha querido responder a las preguntas de su abogado, el facultativo ha intentado restar importancia a los testimonios de dos enfermeras que relataron que, en plena operación, fue visto con la mascarilla por debajo de la nariz y los pantalones por los suelos, dejando indicios de una posible violación.

No obstante, él ha asegurado ante la magistrada que los pantalones estaban por el suelo porque le quedaban grandes: "Que usó los pantalones con talla XL, que los pijamas de ese Hospital le estaban holgados, que se le caían y se los colocó".

Además, ha argumentado que la bata y las medias de compresión hacían imposible una violación: "Que debajo del pijama llevaba su ropa interior y las medias que le cubren hasta la barriga, que no lleva bragueta, que es para las varices porque trabaja muchas horas de pie". "No puede dejarse el instrumental para bajarse la ropa e introducir su miembro en la paciente, las batas tenían muchos nudos", añadió el presunto violador en su declaración.

Una declaración en la que ha normalizado los movimientos oscilantes que ejerció sobre la víctima y que, según las enfermeras, dejaban claro "cómo se mueve el pubis de la paciente cuando empuja el doctor". "En el vídeo hace un movimiento de vaivén que lo hace en todas las liposucciones", ha alegado.

Respecto a su afán por mover la camilla para que nadie pudiera verle, él ha negado que esa fuese su intención, asegurando que lo hacía "porque le gusta estar de perfil al paciente para tener mejor acceso".

Tras escuchar íntegramente su declaración, la juega no se cree su versión y el cirujano seguirá en prisión provisional acusado de violar a sus pacientes.

