De la talla XL de pantalón a los vaivenes 'habituales' de una operación: las claves de la declaración del cirujano acusado de violación

¿Por qué es importante? El sanitario ha prestado declaración ante la jueza de Molina de Segura (Murcia) que instruye el caso. Sus palabras no han convencido y ha vuelto a la cárcel.

El cirujano que se encuentra en prisión después de haber sido acusado de violar, presuntamente, a una paciente mientras estaba anestesiada y sometiéndose a una operación, ha declarado ante la jueza de Molina de Segura (Murcia). Su testimonio no solo ha sido vergonzante, sino que no ha convencido a la jueza y ha sido enviado de nuevo a la cárcel.

Durante el interrogatorio, el acusado ha tenido que explicar una imagen que le tomaron dos enfermeras con los pantalones bajados. Ante tal acusación, el sanitario ha señalado que esta prenda es de una "talla XL" y que le "queda grande", por eso mismo, en plena operación el pantalón "acaba en el suelo". Además, ha indicado que no pudo violar a la paciente porque "llevaba medias de compresión", las cuales "no tienen bragueta", por tanto, no pudo estar desnudo de cintura para abajo.

Por otra parte, ha tenido que explicar los movimientos oscilantes que realizó en la camilla, momento en el que la Policía considera que se está produciendo la agresión. No obstante, él ha expresado que es un movimiento "totalmente normal en todas las liposucciones" que él practica. Sin embargo, laSexta ha podido contrastar con otros profesionales que han argumentado que para nada son habituales.

Asimismo, el cirujano ha puesto en duda la posición de la camilla de aquel día, la cual figura en el atestado policial. Los investigadores no entienden por qué giró la camilla de tal forma que pareciese que quería evitar ser visto. Él ha detallado que le gusta operar de esa forma, porque así solo él puede ver los genitales de la paciente y, en este caso, de su víctima. En este sentido, ha intentado exponerlo de tal forma que pareciese un favor.

Con todo, sus surrealistas declaraciones no han convencido ni a la Policía ni a la jueza, puesto que ha vuelto a prisión de manera provisional.

