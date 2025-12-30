Morant arremete contra Feijóo por no haber aportado a la jueza de la DANA sus mensajes con Mazón: "Ha hecho muchos esfuerzos por ocultarlos"

La ministra de Ciencia y actual secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha comentado en Al Rojo Vivo que Feijóo debería entregar sus mensajes (no solo los de Mazón) a la jueza de la DANA, para conocer la "conversación completa".

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA solicitó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, los mensajes que se intercambió con Carlos Mazón el trágico 29 de octubre de 2024. Sin embargo, Feijóo sólo remitió los mensajes que le envió el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sin incluir sus propias respuestas.

Este pasado lunes, la magistrada volvió a ofrecer a Feijóo la posibilidad de aportar de manera voluntaria los mensajes que él mismo escribió a Mazón. En una entrevista en Al Rojo Vivo, la ministra de Ciencia y actual secretaria general del PSPV-PSOE desde marzo de 2024, Diana Morant, ha afirmado que Feijóo "debería entregar esos mensajes", ya que "cualquier representante político debe colaborar con la Justicia".

Tal y como ha recuerdado la ministra, la jueza quiere esclarecer de qué hablaron Mazón y Feijóo esa tarde, especialmente porque el líder de los 'populares' afirmó, dos días después de la tragedia, el 31 de octubre de 2024, que había estado "puntualmente informado" por el entonces president: "Tendrá que ser dueño de sus palabras y contarnos qué conversación real tuvieron", ha subrayado Morant.

De lo contrario,ha añadido que "no hablaría de obstrucción a la Justicia, sino de que la opinión pública conozca la verdad". Según la ministra, "hace 14 meses que el PP nos miente, y eso se demuestra con los mensajes del señor Feijóo, en los que ha quedado clarísimo que Mazón sí tuvo contacto con Pedro Sánchez, María Jesús Montero y con Interior y con Defensa, y que además contó con toda la ayuda y la colaboración del Gobierno de España, incluido el despliegue de la UME".

Sin embargo, ha critcado Morant, "lo primero que hace el señor Feijóo al llegar a Valencia es decir que el Gobierno de España ha abandonado a los valencianos y que el señor Mazón estaba haciendo un gran trabajo. Nos han mentido desde el primer día, y esta es una mentira que duele y que es inaceptable en política".

Por ello, al mostrar el líder del PP también sus mensajes y no solo los del entonces president, ha sentenciado Morant, "nos aportará la conversación completa, porque ha hecho muchos esfuerzos por ocultar su parte de la conversación".

Por último, respecto a la decisión de Feijóo de declarar de forma telemática y no presencial ante el juzgado de Catarroja, una opción que la magistrada le ha permitido, la ministra lo ha calificado como "un acto de cobardía política", pero también como "algo de culpabilidad".

