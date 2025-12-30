La Casa de Alba deja en la calle a 75 familias, que creen que convertirán sus casas de Madrid en pisos turísticos

Los detalles Según informa El País, algunos de los vecinos -entre 40 y 50- han recibido una carta que señala que, "por razones técnicas y de rehabilitación del edificio", no se renovarán los contratos de alquiler cuando estos expiren y se invita a los inquilinos a salir de forma "ordenada" en los próximos meses.

Los planes inmobiliarios del actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo y, sobre todo, su hijo Fernando Fitz-James Stuart, el duque de Huéscar, último heredero de la casa ducal, atemorizan a los vecinos de la calle de Manuel y la calle de Duque de Liria.

Ambos tienen en mente hacer pisos turísticos en el edifico que pueblan la manzana de esas dos calles, compuesta por cinco portales y propiedad de la Casa de Alba. O por lo menos así lo creen las cerca de 75 familias que pueblan la manzana.

Según informa El País, algunos de los vecinos -entre 40 y 50- han recibido una carta en forma de correo ordinario que ha sido remitida por la nueva gestora, una empresa llamada Bala Investment que fue creada en mayo de 2025 y que está presidida por Enrique Dancausa Treviño, hermano de Concepción Dancausa Treviño, la que fuera consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.

La carta, que según indica el diario, está firmada por el CEO, Javier Zarrabeitia, señala que, "por razones técnicas y de rehabilitación del edificio", no se renovarán los contratos de alquiler cuando estos expiren y se invita a los inquilinos a salir de forma "ordenada" en los próximos meses.

Según cuentan los vecinos al diario, los vecinos ya temían ser desalojados. Sobre todo tras conocer que el pasado año la Casa de Alba inició un proceso de reforma de otro edificio histórico, también de su propiedad, junto al Palacio de Liria, para reconvertir su uso en pisos turísticos que serán gestionados por José María Aznar Botella, hijo de José María Aznar.

Para esta operación fue necesario aprobar un planeamiento urbanístico especial y específico a dicho edificio por parte del Ayuntamiento de Madrid. Cuenta El País que los números 3, 5 y 7 de la calle de Manuel, y el 4 y 6 de la calle de Duque de Liria siempre han sido propiedad de la Casa de Alba.

En muchas ocasiones, señalan, los inquilinos eran los propios mayordomos, cocineros o personal del Palacio de Liria. Estos inmuebles van desde los 45 hasta los 90 metros cuadrados, con una, dos y tres habitaciones.

El alquiler actual está, en función de la vivienda, entre los 1.000 y los 1.500 euros, bastante por debajo del precio de mercado en la zona. Según cuenta un vecino a El País, “lo que nos ha llegado es que se busca convertirlo en residencias de estudiantes o pisos turísticos, la propuesta de rehabilitación del edificio va en esa dirección. Otra cosa no tiene sentido”.

