Trump y Zelenski: ¿acercan posturas?

Pedro Rodríguez: "La relación de Trump con Putin es de una canción de Rosalía, de dependencia total"

Pedro Rodríguez analiza los avances entre EEUU y Ucrania para un acuerdo de paz y la relación de Trump con Putin, donde según él el líder ruso "siempre encuentra una forma de hacer una llamada y tocarle el corazoncito".

Tras su reunión en Mar-a-Lago, Donald Trump y Volodímir Zelenski habrían acercado sus posturas de cara a un acuerdo de paz en Ucrania. Sin embargo, tras una conversación de dos horas con Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos llegaba a decir delante del líder ucraniano que "Rusia quiere ver a Ucrania prosperar".

Desde Rusia, por su parte, amenazan con poner fin a la conversaciones de paz y acusan a Ucrania de haber atacado con drones una de las residencias de Putin, lo que Kiev niega, pero que Trump asegura que "no es nada bueno".

A propósito de esto, Pedro Rodríguez considera que "la relación de Trump con Putin es de una canción de Rosalía", donde hay "una dependencia total".

"Cuando Putin le engaña y le manipula tanto, él intenta poner una distancia, pero esas buenas intenciones duran cinco minutos", afirma el experto en relaciones internacionales, para el que "Putin siempre encuentra una forma de hacer una llamada, de tocarle el corazoncito" a su homólogo norteamericano.

