La receta de la ensalada más refrescante de Pablo Ojeda para tiempos de calor

Un plato de sandía junto a varias rodajas de pepino, ingredientes básicos de una riquísima y fresquísima ensalada veraniega

Las frutas de verano son esenciales para las olas de calor. Pero además, son un ingrediente esencial de platos salados: esta es la deliciosa ensalada fresquita que Pablo Ojeda nos trae para combatir las altas temperaturas.

En tiempos de calor, la recomendación de las autoridades es, siempre, mantenerse hidratados. Pero también hay que comer. Así que ¿por qué no escoger alimentos hidratantes para preparar un plato fresquito en verano, especialmente en momentos en los que las olas de calor parecen no querer dejarnos descansar?

Entre las conocidas como frutas de verano están impepinablemente la sandía y el melón. Ambos son, además, ingredientes perfectos para platos salados: con ellos podemos preparar un delicioso carpaccio de melón con jamón, un sushi saludable de melón, pepino, salmón y soja o un salmorejo de sandía, un clásico que el chef Carlos Maldonado nos ha enseñado a llevar a la vanguardia.

Junto a ellos está el pepino, otro alimento top para hidratarse en verano, con el que se puede preparar un buen gazpacho, una ingente variedad de ensaladas y otros platos fresquitos. Entre ellos, la ensalada que Pablo Ojeda nos trae, a puntito de terminar una de las olas de calor más largas de la historia:

Ingredientes

2 tazas de sandía

1 pepino

100 g de queso feta

1 puñado de hojas de menta fresca

Zumo de medio limón o de media lima

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal

Pimienta

Opcional: nueces picadas o aceitunas negras

Cómo preparar esta ensalada veraniega, paso a paso

1. Troceamos la sandía en forma de dados pequeños, intentando no desperdiciar el jugo al partirla. Podemos partir trozos de gran tamaño y, en el mismo bol que vayamos a usar para la ensalada, hacer los cubos.

2. Pelamos y partimos el pepino (aunque también se puede dejar algo de la piel, esto va al gusto de cada uno). Lo cortamos en rodajas que después convertiremos en medias lunas, partiéndolos por la mitad.

3. Sobre la sandía echamos el pepino troceado en medias lunas y añadimos el zumo de lima (o de limón) y unas hojas de menta fresca.

4. Añadimos el queso feta desmenuzándolo y convirtiéndolo en una especie de nieve.

5. Salpimentamos al gusto y aliñamos con el AOVE.

6. Para hacer un buen contraste, podemos añadir nueces picadas o aceitunas negras troceadas.

¡Y listo para comer! Pero listo literal, sin necesidad de esperar, ni reservar. No hay nada más refrescante que una buena ensalada bien planteada para hacer frente a las olas de calor, ¿verdad?