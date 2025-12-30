Letonia completa la construcción de una valla de 400 kilómetros para proteger a Europa de Putin y separarse de Rusia y Bielorrusia

¿Por qué es importante? Está equipada con los sistemas de seguridad más avanzados contra la guerra híbrida llevada a cabo por Putin. Además, pretende frenar la migración irregular.

El Gobierno de Letonia ha completado una valla de 400 kilómetros para separarse de Rusia y Bielorrusia, con el objetivo de reforzar la seguridad europea frente a Putin y frenar la migración irregular. Con una inversión de 166 millones de euros, este proyecto es considerado vital para la seguridad nacional, según el Ministerio del Interior letón. En los próximos años, se destinarán 20 millones de euros adicionales para patrullas y tecnologías de vigilancia. En una cumbre en Helsinki, Letonia, junto a otros países bálticos y Polonia, solicitó a la UE priorizar proyectos de defensa comunitaria ante la amenaza rusa.

El Gobierno de Letonia ha difundido un vídeo de la imponente valla de 400 kilómetros que acaban de terminar de construir para separarse de Rusia y Bielorrusia. Esta misma tiene un doble fin: reforzar la seguridad europea frente a Putin, puesto que está equipada con los sistemas de seguridad más avanzados contra la guerra híbrida, y frenar la migración irregular.

El proyecto ha contado con una inversión de 166 millones de euros y según ha informado la cadena de televisión letona 'ERT', este proyecto constituye una de las "infraestructuras más importantes para la seguridad nacional", de acuerdo con los términos del Ministerio del Interior del país báltico. Asimismo, los próximos años se le añadirá un desembolso de otros 20 millones de euros en concepto de patrullas y tecnologías de vigilancia.

Del mismo modo, tal y como ha recogido la 'Agencia EFE', media docena de empresas han trabajado en la instalación de esta nueva barrera física destinada, entre otras cosas, a mejorar el control fronterizo.

Con todo, Letonia, al igual que los países también bálticos Lituania y Estonia, junto a Polonia y el resto de naciones del flanco oriental europeo, pidieron el pasado día 16 de diciembreen una cumbre celebrada en Helsinki (Finlandia) que la Unión Europea (UE) priorizase los proyectos para la defensa comunitaria, en un contexto geopolítico marcado por el comportamiento hostil de Rusia.

