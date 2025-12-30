Una tregua de 48 horas y un Año Nuevo con una nueva borrasca: así se despedirá 2025 y arrancará 2026

¿Por qué es importante? Tras el temporal que ha afectado especialmente a la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y el litoral andaluz los próximos días estarán caracterizados por la presencia de un anticiclón en la mayor parte de España.

Este martes podríamos tener solo lluvia en el norte, y algo débil. Y de cara al miércoles algún chubasco en Huelva y Baleares.

La transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares será la tónica este martes y, al menos, hasta este miércoles 31 de diciembre, día de Nochevieja.

De esta forma nos encontraremos con una calma de, al menos, 48 horas.

Cómo empezaremos el Año Nuevo

Sin embargo, el 2026, que se iniciará este jueves, comenzará con una borrasca que no pinta muy bien.

Esta se colaría por la mitad oeste y podría dejar lluvia en Galicia, Castilla y León, Extremadura y el golfo de Cádiz.

Además, la borrasca podría pasar al Mediterráneo si se junta con aire frío y podría producirse una situación de nevadas en el centro.

