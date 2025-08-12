Gonzalo Miró critica la desconfianza del Ayuntamiento de Fuengirola: "La mayoría de la gente es honesta"

El Ayuntamiento de Fuengirola ha contratado detectives privados para investigar bajas médicas sospechosas en empleados municipales. Gonzalo Miró se muestra crítico con esta medida por parte del consistorio.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha decidido contratar detectives privados para investigar a diez empleados municipales sospechosos de fingir bajas médicas.

"Cuando se habla de estos temas siempre tendemos a pensar que hay mucho 'geta' por ahí suelto y es verdad que los hay", comenta Gonzalo Miró tras conocer la medida del Consistorio de Fuengirola.

No obstante, señala que "la mayoría de la gente es gente honesta que intenta trabajar, tener una vida normal y que si falta al trabajo es porque realmente no puede ir".

"Me preocupa que dé la sensación de que todo el mundo está intentando escaquearse de sus labores y por lo general no suele ocurrir", reflexiona Miró.