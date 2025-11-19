Ahora

Cerdán juega en casa

Los vecinos de Milagro (Navarra) esperan a Santos Cerdán para arroparle: "Es casi una ONG"

Desde Milagro, la localidad de Navarra donde está la vivienda de Santos Cerdán, Miguel Ángel Ambrosio explica que el pueblo apoya al exsecretario de Organización del PSOE y defiende su inocencia.

Hoy las cámaras captaban a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, salir con su coche de su casa de Milagro, en Navarra, presumiblemente para encontrarse con el exsecretario de Organización del PSOE, a punto de salir de la prisión de Soto del Real.

Desde esta localidad situada a 80 kilómetros de Pamplona, Miguel Ángel Ambrosio señala que, una vez se reencuentre el matrimonio, lo normal sería que volvieran a Milagro porque "esta es su vivienda".

Sobre el recibimiento que le espera al exdirigente socialista a su llegada, Ambrosio explica que los vecinos con los que ha podido hablar le dicen que "Santos Cerdán es casi una ONG".

En este sentido, el reportero apunta que sus paisanos defienden la presunción de inocencia de Cerdán a pesar de los informes de la UCO y destacan que "es una persona que ha hecho mucho por este pueblo" y que "estamos esperando que venga aquí y le arroparemos".

