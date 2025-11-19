Ramoncín, sobre los invitados al almuerzo de la Casa Real: "Conozco familias en Vallecas que están mejor estructuradas"

Este sábado se celebra en el Pardo un almuerzo familiar para celebrar los 50 años de la reinstauración de la monarquía. A este evento, además de los reyes y sus hijas, también acudirá el rey emérito.

El rey Juan Carlos I acudirá al almuerzo familiar que ha sido organizado para celebrar el 50 aniversario de la Monarquía. El emérito, por otro lado, ha aceptado no participar en los actos públicos que se lleven a cabo.

Marina Valdés señala que es la primera vez, en dos años, "que se va a reunir prácticamente la familia al completo". La periodista señala que la última vez fue durante la celebración por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor.

"La personas que estaban en esa celebración son la referencia que tenemos para saber quiénes van a estar este sábado en la celebración familiar en el Pardo", indica Valdés. Además de Juan Carlos I, también estarán los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, la reina Sofía, la infanta Elena de Borbón, con sus hijos, así como Cristina de Borbón, junto a sus hijos.

Además, también acudirá a este acto familiar la infanta Margarita, hermana del emérito, su marido y sus hijos. "También estarán invitados Ana de Dinamarca, Alexia de Grecia y Carlos Morales, y, por otro lado, los Gómez Acebo", añade Marina.

"Casi nos llaman, Ramón", comenta Iñaki López. "Conozco familias en Vallecas que están mejor estructuradas", responde Ramón Márquez, Ramoncín. "Creo que es el secreto", afirma Iñaki, "cuanta más gente parece que todo pasa de una forma mucho más rápida y discreta".

