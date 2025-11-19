¿Por qué sale Santos Cerdán de la cárcel, pese al demoledor informe de la UCO? Bea de Vicente lo explica

"Es completamente lógico", ha dicho la abogada. Aun así, ha insistido en que "es una alegría a medias porque el auto es muy demoledor, los indicios son muy solventes y apuntan a que el señor Santos Cerdán lo va a tener complicado para no volver a prisión".

La criminóloga Bea de Vicente ha explicado este miércoles en Más Vale Tarde por qué sale Santos Cerdán de la cárcel pese al demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE.

El juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado este miércoles la libertad provisional de Santos Cerdán al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas, una vez publicado el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre su patrimonio, que refleja que la trama que presuntamente lideraba en Navarra cobraba mordidas del 2% por cada contrato de obra pública amañado.

"Es completamente lógico. La prisión preventiva no es una pena adelantada", ha asegurado De Vicente. "Habrá gente que diga "qué barbaridad, si hay indicios suficientes", pero es una medida excepcional", ha comentado la abogada.

De esta manera, ha hecho hincapié en que "el principio pro libertatis dice que siempre que se pueda tiene que estar en libertad". Aun así, ha insistido en que "es una alegría a medias porque el auto es muy demoledor, los indicios son muy solventes y apuntan a que el señor Santos Cerdán lo va a tener complicado para no volver a prisión". "Tiene hijos, tiene arraigo por eso no hay riesgo de fuga, no puedes destruir pruebas", ha apuntado De Vicente.

