Alfonso Pérez Medina analiza el "mensaje" de Cerdán al PSOE al salir con una "carpeta roja" de la cárcel: "Es toda la documentación que puede guardar"

El jefe de Tribunales de laSexta ha analizado en Más Vale Tarde la salida de la cárcel de Soto del Real del exsecretario de Organización del PSOE.

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha analizado la salida de prisión del exsecretairo de Organización del PSOE Santos Cerdán. El periodista se ha centrado en una "carpeta roja" que portaba Cerdán y que para él es un "mensaje al Partido Socialista". "Es toda la documentación sobre el PSOE que puede guardar, yo creo que evidentemente no llevaba ahí sus pertenencias, su mochila, su ropa", ha agregado.

Asimismo, Pérez Medina ha destacado el carácter "muy frío" que ha mostrado ante los medios de comunicación que se han agolpado a las puertas de la cárcel de Soto del Real. "Lo demostró el día que conocimos ese primer informe de la UCO, que lo estaba leyendo en el Congreso y que estaba negando la evidencia, y ahí sigue", ha añadido

En la misma línea se ha posicionado del presentador de Más Vale Tarde Iñaki López, quien ha resaltado su "estilo sobrio y sereno, sin ningún tipo de algarabía". "Estamos acordándonos ahora, por ejemplo, de la salida de Aldama, enfadado, amenazando, sobreactuado, sin embargo, él parecía que todavía era el número tres del Partido Socialista y estaba dando algún canutazo", ha concluido.

