¿Santos Cerdán podría salir de la cárcel próximamente? Alfonso Pérez Medina explica las claves tras el informe de la UCO

El juez decretó prisión provisional para Santos Cerdán por riesgo de destrucción de pruebas y de que influyera en testigos del caso. Tras el informe patrimonial elaborado por la UCO, ese peligro podría disminuir.

El informe patrimonial de Santos Cerdán revela que el ex secretario de Organización del PSOE y su familia obtuvieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa. Además, el documento de la UCO detalla presuntos amaños de obras públicas con Acciona y Servinabar. Cerdán, en prisión preventiva desde julio, podría recuperar su libertad pronto, según el jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina. Las pruebas del caso han sido aseguradas, reduciendo el riesgo de destrucción de pruebas o influencia en testigos. Se espera que Cerdán recupere su libertad antes de Navidades.

El informe patrimonial de Santos Cerdán conocido este martes ha destapado que tanto el ex secretario de Organización del PSOE como su familia recibieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa. El documento de la UCO, de más de 200 páginas, detalla también presuntos amaños de obras públicas con Acciona y Servinabar.

Presentado el informe patrimonial, ahora queda saber cuál será el futuro próximo de Cerdán, que lleva en la cárcel de Soto del Real desde julio en régimen de prisión preventiva.

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha explicado en Más Vale Tarde que el juez podría devolver la libertad a Cerdán dentro de poco, ya que las pruebas del caso han sido aseguradas.

"La razón que tenía el juez para decretar prisión provisional era que Cerdán podía destruir pruebas e influir en testigos o en los propios investigados. Ahora esas pruebas se tienen, por lo que, en teoría, ese riesgo podría diminuir", ha afirmado.

Incluso aunque no se la conceda inmediatamente, Pérez Medina ha recalcado que "lo que está claro es que antes de Navidades va a recuperar la libertad". El periodista ha indicado que el juez "no va a prorrogar el plazo de seis meses de prisión provisional en el que se encuentra".

