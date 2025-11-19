Cristina Pardo, sobre la trama de Santos Cerdán: "Se grababan tanto y tantas veces que hemos podido escuchar a uno mear"

Cristina Pardo y Afra Blanco reflexionan en este vídeo sobre la trama de Santos Cerdán y el hecho de que el juicio social sea "inevitable", según la presentadora de Más Vale Tarde porque "el material es muchísimo".

Esta tarde Santos Cerdán salía de la prisión de Soto del Real asegurando que "hay muchas mentiras y mucha manipulación" en la interpretación de los informes de la UCO sobre él y mostrándose confiado en que "la verdad se imponga".

En el vídeo sobre estas líneas, Afra Blanco reflexiona sobre este caso de presunta corrupción y asegura que "es inevitable que haya un juicio social" y que "nos hagamos preguntas".

Cristina Pardo se muestra de acuerdo con esta afirmación y opina que "se grabaron tanto y tantas veces que hemos podido escuchar incluso a un miembro de la trama mear".

"El juicio social es inevitable porque el material es muchísimo", sentencia la presentadora de Más Vale Tarde.

