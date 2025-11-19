Ahora

"El juicio social es inevitable"

Cristina Pardo, sobre la trama de Santos Cerdán: "Se grababan tanto y tantas veces que hemos podido escuchar a uno mear"

Cristina Pardo y Afra Blanco reflexionan en este vídeo sobre la trama de Santos Cerdán y el hecho de que el juicio social sea "inevitable", según la presentadora de Más Vale Tarde porque "el material es muchísimo".

Cristina Pardo y Afra Blanco reflexionan en este vídeo sobre la trama de Santos Cerdán y el hecho de que el juicio social sea "inevitable", según la presentadora de Más Vale Tarde porque "el material es muchísimo".

Esta tarde Santos Cerdán salía de la prisión de Soto del Real asegurando que "hay muchas mentiras y mucha manipulación" en la interpretación de los informes de la UCO sobre él y mostrándose confiado en que "la verdad se imponga".

En el vídeo sobre estas líneas, Afra Blanco reflexiona sobre este caso de presunta corrupción y asegura que "es inevitable que haya un juicio social" y que "nos hagamos preguntas".

Cristina Pardo se muestra de acuerdo con esta afirmación y opina que "se grabaron tanto y tantas veces que hemos podido escuchar incluso a un miembro de la trama mear".

"El juicio social es inevitable porque el material es muchísimo", sentencia la presentadora de Más Vale Tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  2. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  3. La jueza de la DANA cita a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y a Jorge Suárez, director general de Emergencias
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Piden ayuda para localizar una maleta azul con el exoesqueleto de un niño de 8 años dentro: "Son sus piernas"
  6. Así vapean los menores en pleno instituto: dispositivos en los bolsillos, ventas en los pasillos y riesgos que pocos toman en serio