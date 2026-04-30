Vecinas de Jerez de la Frontera denuncian a un hombre por acorsarlas y desnudarse delante de ellas: "Se masturba jadeando de una manera muy grotesca"

Analizamos en Más Vale Tarde el vídeo con el que han pillado a un acosador de mujeres en este municipio de Cádiz. Las vecinas denuncian: "Nos asalta detrás de un coche con los pantalones bajados y con su miembro".

En Jerez de la Frontera, Cádiz, vecinas denuncian a un acosador nudista que las persigue y se desnuda en su presencia, incluso cuando se dirigen al trabajo. Paula, una de las víctimas, relata cómo el hombre las asalta con los pantalones bajados y se masturba de forma grotesca. A pesar de tener una orden de alejamiento, él la incumple constantemente. Las mujeres lo han grabado y denunciado, y la policía ha confirmado que tiene problemas mentales, viviendo entre albergues y la calle. La alcaldesa de Jerez ha solicitado más presencia policial al ministro del Interior, Marlaska, y ha pedido endurecer las leyes para proteger a las mujeres de agresores.

Nuevo caso de acoso hacia mujeres. Porque las vecinas de un barrio de Jerez de la Frontera, en Cádiz, denuncian que conviven con un acosador nudista. Según relatan, el hombre las espera, las persigue y, cuando está cerca de ellas, se desnuda. Incluso cuando van de camino a su puesto de trabajo.

Esto es lo que ha contado Paula, una de las víctimas, a Más Vale Tarde: "Siempre tiene el mismo 'modus operandi'. Nos asalta detrás de un coche con los pantalones bajados y con su miembro". Y hay más: "Se masturba jadeando de una manera muy grotesca", añade asegurando que ya está demandado. "Tenemos orden de alejamiento. Se la salta constantemente y es muy conocido por todas las vecinas del barrio", asegura Paula.

Y tienen pruebas, porque han conseguido pillarlo 'in fraganti'. Lo han grabado. Aunque, en realidad, llevan meses soportando que un señor las persiga en plena calle como dios le trajo al mundo.

"Está grabado y denunciado"

Suele hacerlo a primera hora de la mañana, cuando van al trabajo. Y, en esta ocasión, una mujer no ha dudado y le ha plantado cara. "Ven, ven, ven. Que te voy a grabar la cara. Ven. Sí, ya te he visto", dice la vecina mientras le sigue, esta vez ella a él, y le capta con la cámara de su teléfono móvil.

"Ya está grabado. Está grabado y denunciado", asegura la misma mujer. Según han contado fuentes policiales a Más Vale Tarde, este hombre tiene algún problema o trastorno mental. También han confirmado que vive entre albergues de la ciudad y la calle.

Y es que, lleva cuatro meses con este 'modus operandi' de acoso y nudismo, en el que hasta enseña sus partes íntimas. Incluso llegó a besar a una vecina, sin su consentimiento. Por todo lo contado, la policía le estaría haciendo una especie de "marcaje policial" y ha sido detenido.

La alcaldesa de Jerez mantiene que se ha puesto en contacto con el ministro del Interior, Marlaska, en varias ocasiones. Por carta ha pedido más presencia, más efectivos policiales en Jerez.

"Y lo cierto es que las mujeres no tenemos por qué quedarnos en nuestras casas y vivir con miedo, porque hay un señor que te persigue y que te acosa", ha lamentado la alcaldesa María José García- Pelayo. "Lo que estamos pidiendo es que se endurezcan las leyes. Es más que evidente que la 'Ley del solo sí es sí' lo que hace es bueno, pues de alguna manera, que los cazadores, los hombres que maltratan a las mujeres, se sientan más fuertes", ha dicho.

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