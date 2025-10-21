El tío de Sandra explica por qué la familia ha publicado sus imágenes: "No queremos que esto quede en unas iniciales"

"Hemos difundido las imágenes de Sandra para que esto no quede en unas iniciales, como el daño no se puede reparar, que al menos todos tomemos consciencia de que esto está ocurriendo y tenemos que intentar que no se repita", argumenta Isaac, tío de la menor que se suicidó la semana pasada.

Isaac Villar ha vuelto a recordar este martes en Más Vale Tarde a su sobrina Sandra, la menor de 14 años que hace una semana se quitaba la vida tras sufrir acoso escolar por parte de tres compañeras. El caso ha generado una gran conmoción en la sociedad española, y en parte lo ha hecho, tal y como explica Iván, porque la familia ha decidido que todo el país ponga cara a la enésima víctima del bullying escolar.

"Hemos difundido las imágenes de Sandra para que esto no quede en unas iniciales, como el daño no se puede reparar, que todos tomemos consciencia de que esto está ocurriendo y tenemos que intentar que no se repita", argumenta Isaac.

Una concienciación que parece no haber llegado al propio colegio, que una semana después de los hechos sigue sin ponerse en contacto con la familia de Sandra. "Nadie del colegio se ha puesto en contacto con nosotros, y creo que ya no es necesario", lamenta el tío de la menor.

Un colegio que se ha visto en el centro de la polémica en las últimas horas por la aparición de pintadas amenazando a los presuntos acosadores. Ante esta situación, la familia de Sandra ha pedido que cesen estos comportamientos. "No es la forma de afrontar este asunto, el camino no es pagar la violencia con más violencia", concluye Isaac Villar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.