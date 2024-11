Mientras se sigue cuestionando la gestión de Carlos Mazón de la catastrófica DANA en la Comunidad Valenciana, hay otros políticos que también están recibiendo el descontento de los ciudadanos afectados en otras zonas.

Es el caso de Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que en su visita a Letur, Albacete, donde han fallecido seis personas por la riada, se encontraba con la severa crítica de una vecina de la localidad.

"Se han perdido seis vidas que no se tenían que haber perdido, y eso es más importante que reconstruir el pueblo", afirma tajante la mujer, que ante las explicaciones de Page le responde que "a mí no me sirve que lo vais a hacer mejor, tiene que venir otro a hacerlo mejor". "Ustedes no han sabido hacerlo bien", sentencia.