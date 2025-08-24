De Javier Bardem a Cate Blanchett: actores que se han posicionado en contra del genocidio en Gaza

Muchos actores de Hollywood se han manifestado en contra de las políticas de Benjamín Netanyahu contra el pueblo gazatí. Ejemplo de ello son los casi 400 actores y actrices que firmaron un manifiesto denunciando el genocidio.

El actor Javier Bardem ha publicado en su perfil de la red social 'Instagram' un vídeo en el que, supuestamente, un soldado israelí dispara a un grupo de civiles. El vídeo va acompañado de un mensaje muy contundente en contra del genocidio en Gaza: "Las Fuerzas Armadas de Israel son unos nazis".

No es la primera vez que el actor se pronuncia contra el régimen de Netanyahu. En una entrevista en 'The View', de la cadena estadounidense ABC, el actor manifestaba que la situación en Gaza había llegado a un punto en el que él no podía ni "expresar el dolor" al ver imágenes de niños siendo asesinados o muriendo de hambre.

En sus redes, además, Bardem también recogía un manifiesto, firmado por unos 400 actores de Hollywood, que denunciaban el genocidio. Entre los firmantes estaban Richard Gere que, durante una entrevista con Ana Pastor, describió a Netanyahu como "antidemocrático" o "codicioso".

La actriz Cate Blanchett, por su parte, llevó el activismo hasta una alfombra roja. Blanchett decidió recrear la bandera palestina en el Festival de Cannes, formada por los colores negro, blanco, verde y rojo, a través de su look. Para ello escogió un vestido negro y blanco. En su interior, la tela era de color verde y, al posar para la prensa, cogió la parte inferior de su vestido para que, de esta manera, se vieran esos cuatro colores.