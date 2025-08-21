Medina, sobre los okupas que han agredido a un hombre en L'Hospitalet: "Se podrían enfrentar a penas de 2 a 4 años"

Como expone el abogado, la gravedad de las lesiones provocadas por estos okupas podrían implicar penas de prisión. Estos okupas, además, también han amenazado a la familia del agredido.

Un hombre era agredido el pasado fin de semana en L'Hospitalet de Llobregat por unos okupas que vive ilegalmente en un local cercano a su domicilio. La brutal agresión se produjo cuando el señor decidía defender a una mujer que estaba siendo acosada por estos okupas.

Sara Gogea, hija del hombre agredido, compartía en Más Vale Tarde que estos okupas, además, también la han amenazado a su familia. Además, les han dicho que no tienen miedo de ir a la cárcel. Juan Manuel Medina expone, ante las amenazas, que muchos delincuentes gonzan "de cierta impunidad". El abogado indica que, por ejemplo, la usurpación de vivienda no conlleva penas de prisión "y ellos se valen de ellos".

"La prisión preventiva en España es una excepcionalidad", señala Medina, "es para casos muy concretos". "No debe aplicarse de una forma abusiva", añade. En cuanto a la agresión, el abogado apunta que las lesiones sufridas "parecen graves" y, por ello, los agresores "podrían enfrentarse a unas penas de prisión que pueden ir de dos a cuatro años".

José Luis Torá indica que estos okupas han generado otro conflicto: aparcan coches de una maner irregular. "Esos coches están invadiendo propiedades privadas y, por tanto, los vecinos llaman a las autoridades y les multan", explica el periodista, que afirma que estas personas están usando esas multas para amenazar a la familia.