Un técnico de Hacienda, sobre el caso del novio de Ayuso: "La cuestión es de libro. Cuando se fabrican facturas, el dolo es claro"

El técnico de Hacienda, portavoz del sindicato Gestha, Carlos Cruzado, ha asegurado en Más Vale Tarde que el caso del novio de Ayuso, quien está siendo investigado por cometer dos delitos fiscales, es "una cuestión de libro".

Este jueves se ha conocido la declaración de la jefa de la inspección tributaria que lideró la investigación contra Alberto González Amador quien dijo que "como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, una forma de hacerlo era la utilización de facturas falsas".

Esta, según Carlos Cruzado, "es la clave de este tema". "Si se demuestra, como parece que la Agencia Tributaria lo tiene bastante atado, y si el juzgado llega a la conclusión de las facturas falsas, la cuestión es de libro: se han incluido facturas falsas con la intención de reducir su beneficio", ha comentado.

El dolo, ha comentado Cruzado, suele ser una de las cuestiones que se discute. "Los contribuyentes intentan plantear que no había dolo. Pero si hay facturas falsas el dolo viene de por sí. Está claro que cuando se fabrican facturas, el dolo es claro", ha indicado.

Por ello, ha insistido en que "es un caso de libro". De esta manera, además, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien decía que esto era una inspección brutal. "Esto es una inspección rutinaria, se han seguido todos los procedimientos, se han dado todas las posibilidades de argumentar, de adjuntar documentación al contribuyente, y en este sentido se presentó la denuncia", ha asegurado.

En este caso, ha dicho, "ya una vez abierta la inspección, al año siguiente, fue cuando pretendió compensar estas cuestiones". "Esto fue lo que le llevó a Ayuso a decir que le salió a devolver la declaración. No le salía a devolver, lo que pasa es que ingresó de más intentando compensar esto", ha explicado.