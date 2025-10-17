Un tasador de obras de arte explica cómo se trasladan este tipo de piezas de alto valor: "Están vigiladas por mil ojos"

El pasado 10 de octubre se denunció la desaparición de un cuadro de Pablo Picasso, titulado Naturaleza muerta con guitarra . Se perdió la pista de la obra durante su traslado de Madrid a Granada.

Una obra de Pablo Picasso, que podría alcanzar los 600.000 euros, ha desaparecido en extrañas circunstancias. El cuadro, Naturaleza muerta con guitarra, que debía viajar desde Madrid hasta Granada, ha desaparecido poco antes de llegar a su destino. Más Vale Tarde conecta con Carlos Martínez, tasador de obras de arte, para cómo se hacen este tipo de traslados.

Carlos expone que existe un protocolo de seguridad para trasladar obras de arte. "La obra está vigilada por mil ojos e, incluso, lleva una propia seguridad", expone Martínez. El tasador explica que, incluso, hay cajas de seguridad diseñadas para ese propósito.

"Tiene que estar en un camión especial, con un transporte especial", añade. Carlos indica que algo de este caso le ha llamado la atención. En este tipo de traslados, "existe la figura del 'correo' que es una persona que viaja con la obra para así asegurar la integridad de esta".

Sobre el coste de la obra, Martínez indica que la obra fue subastada y se remató en un precio de 60.000 euros. "Entonces, estamos hablando que el valor del seguro es diez veces mayor, por lo tanto, aplicando la máxima de que algo vale lo que otra persona está dispuesta a pagar por ello, esa obra vale lo que se pagó por ello, es decir, 60.000 euros", reflexiona.

"Esto abre un nuevo mundo", señala Iñaki López, "un montón de nuevas hipótesis". El presentador expone que, si el supuesto robo ha sido un encargo, quién lo haya orquestado debe saber que no lo podrá vender nunca. "El arte está hecho para disfrutarlo y quedará disponible para uso y disfrute del coleccionista o ladrón", concluye Carlos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.