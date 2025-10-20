Una persona muerta y ocho heridas en una explosión en una casa unifamiliar de Berlín

Los detalles Entre los heridos hay cuatro niños. Se cree que la explosión se produjo en el lugar de la chimenea.

Una explosión en una casa unifamiliar en el sur de Berlín dejó un saldo trágico: una persona fallecida y ocho heridos, incluidos cuatro niños. La víctima mortal sucumbió a las graves heridas sufridas en la deflagración, mientras que otra persona adulta y un menor resultaron gravemente heridos. El incidente ocurrió en el barrio de Buckow, donde equipos médicos y ambulancias trasladaron a los heridos a clínicas cercanas. Aunque la explosión no causó un incendio, el interior del edificio sufrió daños significativos. La policía intervino para asegurar la zona tras la actuación de los servicios de emergencia.

Una persona murió y otras ocho resultaron heridas, cuatro de ellas niños, tras producirse una explosión en el salón de una casa unifamiliar este lunes en un barrio del sur de Berlín, informaron los Bomberos de la capital de Alemania.

La víctima mortal perdió la vida después de haber sufrido "heridas graves" en la deflagración, que dejó a otra persona adulta herida y a un menor graves, explicaron en un comunicado los Bomberos de Berlín.

El resto de personas resultaron heridas leves en un suceso que obligó a que se desplazaran al lugar de los hechos, el barrio berlinés de Buckow, equipos médicos y ambulancias que llevaron a los afectados a clínicas situadas a proximidad de la casa afectada.

"La deflagración no provocó ningún incendio, por lo que los servicios de emergencia no tuvieron que intervenir para extinguirlo. Sin embargo, el interior del edificio sufrió daños importantes", señaló el comunicado del cuerpo de bomberos berlinés, cuyos operativos llegaron al lugar de los hechos a las 18:20 GMT.

Unidades de la Policía también actuaron en el lugar de los hechos una vez terminó la intervención de los sanitarios en la zona para asegurarla.

La edición digital de la revista 'Focus', que citó a un portavoz de los bomberos, indicó que la explosión se produjo probablemente en el lugar de la casa donde se encontraba la chimenea.

