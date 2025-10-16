¿Desaparición o robo? El misterioso 'extravío' de un Picasso valorado en 600.000 euros que trasladaban a Granada

El contexto La denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre por el centro cultural CajaGranada y la Policía Nacional asegura que existen varias hipótesis abiertas en su investigación.

Una obra del famoso artista Pablo Picasso, valorada en 600.000 euros, ha desaparecido en circunstancias misteriosas mientras se trasladaba de Madrid al centro cultural CajaGranada. El cuadro, titulado "Naturaleza muerta con guitarra", debía formar parte de la exposición "Bodegón | La eternidad de lo inerte". La denuncia se presentó el 10 de octubre y la Policía Nacional investiga varias hipótesis, aunque aún no hay detenciones ni se conoce el punto exacto de la desaparición. La obra fue almacenada junto a otras el 25 de septiembre y llegó a Granada el 3 de octubre. Durante el traslado, las piezas estuvieron videovigiladas, pero la falta de numeración impidió un chequeo exhaustivo. La desaparición se descubrió el 6 de octubre y la fundación colabora con la investigación.

Una obra del popular artista Pablo Picasso que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada ha desaparecido en extrañas circunstancias. El cuadro, valorado en 600.000 euros iba a formar parte de la exposición Bodegón | La eternidad de lo inerte.

La denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre y la Policía Nacional asegura que existen varias hipótesis abiertas en su investigación. Hasta el momento no se han producido detenciones ni se conoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza que se trasladó junto a otras 56 obras.

Tal y como ha adelantado el diario granadino Ideal, el cuadro es Naturaleza muerta con guitarra, que se almacenó junto al resto el 25 de septiembre. En un comunicado, CajaGranada Fundación sostiene que la llegada se produjo a las 10:00 horas del pasado 3 de octubre cuando la empresa de transporte se personó en el lugar para entregar las piezas de la exposición, donde existen zonas videovigiladas.

El responsable de exposiciones recibió a los empleados de la empresa de transportes a la llegada e indicó los pasos a seguir para depositar las piezas en la sala. "En un solo movimiento y de forma continuada, todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas (donde entraban todas en un solo traslado), en planta -1 y seguidamente trasladadas a planta 1", dice la fundación.

Cuando finalizaron el traslado, el responsable de exposiciones, acompañado de los empleados de la empresa de transporte, revisaron lo entregado. "Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar", explican a su vez.

"Videovigiladas en todo momento"

No fue hasta el lunes 6 de octubre cuando se inició el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes 3 "videovigiladas en todo momento". Ese mismo día, la comisaria de la exposición y el responsable detectaron la falta de una obra, un pequeño "gouache" enmarcado de Pablo Picasso titulado Naturaleza muerta con guitarra, de 1919.

Es por ello que denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional. A su vez, la fundación dice haber puesto todos sus medios a disposición de la investigación y confía en la resolución del caso.

