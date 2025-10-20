Chapu Apaolaza, sobre el anuncio de Sánchez sobre el cambio de hora: "Es la perfecta conversación de ascensor"

El Gobierno de España propone acabar con el cambio de hora, una medida que llevará este lunes ante la Unión Europea. La iniciativa busca evitar cambios estacionales, aunque algunos critican que se use como distracción frente a otros temas pendientes del Ejecutivo.

El Gobierno quiere acabar definitivamente con el cambio de hora. Una propuesta que llevará este mismo lunes ante la Unión Europea, según ha comunicado Pedro Sánchez a través de un vídeo en sus redes sociales.

En el mensaje, el presidente asegura que "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", pues ahora se ha demostrado que "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud de la gente".

Sin embargo, son muchos los que han visto la propuesta del Ejecutivo central como una excusa para evitar hablar de los escándalos de corrupción del PSOE o de otras tareas pendientes, como los presupuestos.

"Es la perfecta conversación de ascensor o de cafetería", opina Chapu Apaolaza. "Quizá es comprensible que en Moncloa intenten constantemente tirar de narrativas para ocupar el espacio que ocuparían otros temas", añade el colaborador.

